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Бабченко не обращался в Нацполицию за охраной, - Крищенко

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 23:27
Фото: Андрей Крищенко (facebook.com/Артем Крищенко)
Фото: Андрей Крищенко (facebook.com/Артем Крищенко)

Журналиста не охраняли

Журналист Аркадий Бабченко не обращался в Национальную полицию за охраной. Об этом заявил начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает "112.Украина".

"В Нацполицию Киева, по крайней мере, к нам таких обращений не было. У нас не было с ним уголовных производств, где бы он проходил свидетелем или лицом, нуждающимся в помощи. Соответствующий запрос уже есть в СБУ. Завтра мы сможем предоставить информацию вообще по Нацполиции Украины по этому поводу. Но он не охранялся, пока получается так", - сообщил он.

Напомним, сегодня вечером в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. От полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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