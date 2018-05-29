Бабченко не обращался в Нацполицию за охраной, - Крищенко

Журналиста не охраняли

Журналист Аркадий Бабченко не обращался в Национальную полицию за охраной. Об этом заявил начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает "112.Украина".

"В Нацполицию Киева, по крайней мере, к нам таких обращений не было. У нас не было с ним уголовных производств, где бы он проходил свидетелем или лицом, нуждающимся в помощи. Соответствующий запрос уже есть в СБУ. Завтра мы сможем предоставить информацию вообще по Нацполиции Украины по этому поводу. Но он не охранялся, пока получается так", - сообщил он.

Напомним, сегодня вечером в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. От полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.