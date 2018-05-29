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Бабченко не звертався в Нацполіцію за охороною, - Крищенко

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 23:27
Фото: Андрій Крищенко (facebook.com/Артем Крищенко)
Фото: Андрій Крищенко (facebook.com/Артем Крищенко)

Журналіста не охороняли

Журналіст Аркадій Бабченко не звертався в Національну поліцію за охороною. Про це заявив начальник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, передає "112.Україна".

"В Нацполіцію Києва, принаймні, до нас таких звернень не було. У нас не було з ним кримінальних проваджень, де б він проходив свідком або особою, яка потребує допомоги. Відповідний запит уже є в СБУ. Завтра ми зможемо надати інформацію взагалі по Нацполіції України з цього приводу. Але він не охоронявся, поки що  виходить так", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в журналіста Аркадія Бабченка стріляли. Від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

Крищенко повідомив, що основною причиною вбивства Бабченка могла бути його професійна діяльність.

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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