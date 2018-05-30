Бабченко написал первый пост после спецоперации СБУ

Журналист отметил, что ему надоело умирать

Журналист Аркадий Бабченко обещает жить до 96 лет. Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина... Я постараюсь это сделать", - написал Бабченко.

Журналист отметил, что надоело умирать.

Напомним, вчера вечером, 29 мая, стало известно, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Сегодня стало известно, что Бабченко жив.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что убийство Бабченка было заказано спецслужбами Российской Федерации.