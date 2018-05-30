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Бабченко написал первый пост после спецоперации СБУ

НовостиОбщество    30.05.2018 - 21:15
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Журналист отметил, что ему надоело умирать

Журналист Аркадий Бабченко обещает жить до 96 лет. Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина... Я постараюсь это сделать", - написал Бабченко.

Журналист отметил, что надоело умирать.

Напомним, вчера вечером, 29 мая, стало известно, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Сегодня стало известно, что Бабченко жив.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что убийство Бабченка было заказано спецслужбами Российской Федерации.

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Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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