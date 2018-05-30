Бабченко написав перший пост після спецоперації СБУ

Журналіст відмітив, що йому набридло помирати

Журналіст Аркадій Бабченко обіцяє жити до 96 років. Про це журналіст написав на своїй сторінці у Facebook.

"Не дочекаються. Я обіцяв померти в дев'яносто шість років, станцювавши на могилі Путіна... Я постараюся це зробити", - написав Бабченко.

Журналіст зазначив, що набридло вмирати.

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, стало відомо, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий.

Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак повідомив, що вбивство Бабченка було замовлено спецслужбами Російської Федерації.