Б'є чужих, рятує своїх. У чому особливості танка Challenger 2

Що сталося і де

Напередодні в мережі з'явилося відео з палаючим Challenger 2. Ці танки знаходяться на озброєнні 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, що прямо зараз наступає в Запорізькій області. У тому числі в районі села Роботине, де було прорвано першу лінію оборони російських окупантів.

Сумнівів у тому, що на відео Challenger 2 майже немає. На початку ролика помітний характерний ствол, оповитий густим димом, запасні баки для пального, а також броньована коробка тепловізора, яка встановлюється на цих танках.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 від Robotyne, most likely з 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023

Як пише The Guardian із посиланням на джерела, танк підірвався на міні, після чого здетонував задній паливний відсік. Екіпаж благополучно евакуювався. Потім у Challenger 2 прилетів ще й ударний безпілотник "Ланцет".

На оприлюднених кадрах не видно ознак внутрішнього вибуху, бойова машина горить, хоч і не повністю зруйнована. Але за оцінкою військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, саме цей танк втрачено остаточно.

"Він не підлягає відновленню, його можна вважати знищеним. Коли танк наїжджає на міну, то після вибуху позбавляється можливості рухатися і стає зручною ціцллю для будь-яких засобів ураження. У тебе може бути найкраща у світі броня, як у Challenger 2, але все одно так чи інакше якщо ти не мобільний - тебе доб'ють", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Перший знищений у бою

Виробництво танків почалося 1994 року, у 1995-му їх прийняли на озброєння британської армії. І вважається, що до російсько-української війни жодного Challenger 2 не було знищено ворожим вогнем.

Під час місії в Іраку 2003 року стався інцидент, коли один танк помилково вразив інший. Тоді в результаті friendly fire загинули два члени екіпажу. Також у 2007 році пострілом із протитанкового гранатомета було пробито лобову броню Challenger 2, поранення отримали три члени екіпажу, але сам танк не був знищений.

Цей "рекорд" частково зумовлений невеликою кількістю вироблених танків та нечастим їх розгортанням.

Фото: до російсько-української війни повністю було знищено лише один Challenger 2 і то через friendly fire (Getty Images)

Сьогодні новий британський міністр оборони Ґрант Шаппс підтвердив Sky News знищення танка.

"Наскільки нам відомо, це може бути перша втрата... Ми передали Україні 14 таких танків Challenger 2. Ми визнаємо, що у зоні бойових дій можуть бути матеріальні втрати", - зазначив він.

За його словами, по танку вдарила артилерія, а коли екіпаж намагався загасити полум'я, прилетіло ще раз. Він також додав, що всі вижили, але при цьому назвав цифру у 6 осіб. Хоча стандартний екіпаж складається з командира, механіка-водія, навідника і заряджальника.

"Я не знаю, чи були там ще дві особи, і якщо були, то хто вони. Головне - вижили всі. У нас не зовсім здраво реагують на знищену чи пошкоджену техніку. Так було і з Leopard 2: у нас шок, а у російської пропаганди свято. Будь-яка техніка знищується, немає якогось невразливого "вундерваффе" (диво-зброї, - ред.). Але різниця в тому, які є шанси екіпажу залишитися цілим, коли прилітає в танк", - пояснює Олександр Коваленко.

Британський міністр вже заявив, що планів передати танк на заміну немає.

Головне про Challenger 2

Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою, стабілізованою у двох площинах. Має досить високу скорострільність - екіпаж здатний вразити до 7 цілей за хвилину. У боєкомплекті є бронебійні підкаліберні та безосколкові фугасні снаряди.

Незважаючи на спільний з американськими Abrams та німецькими Leopard 2 калібр використовуються неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільної зарядки.

Інші характеристики:

боєкомплект - 52 снаряди

ефективна дальність стрільби - до 8 км

кулемети - 1×7,62-мм L94A1, 1×7,62-мм L37A2

швидкість по шосе - 56 км/год, по пересіченій місцевості - 40 км/год

запас ходу по шосе - 400 км, по пересіченій місцевості - 250 км

маса - від 65 до 75 тонн

броня - протиснарядна комбінована

Зазначимо, броня є однією з головних особливостей Challenger 2. Відомо лише, що це спеціальні пакети з керамічних і металевих елементів з вольфраму або збідненого урану. Такий захист є максимально ефективним як проти підкаліберних боєприпасів, так і проти кумулятивних.

Варіанти масою до 75 тонн захищено додатковими модулями бронювання. Але важкі посилені версії мають нижчу маневреність.

Краще за радянських

Нещодавно в соцмережах Десантно-штурмових військ ЗСУ з'явився репортаж, у якому танкіст розповів про враження від Challenger 2 та його переваги.

Зокрема, механік-водій акцентував увагу на далекобійності та влучності. На його думку, головною ціллю для Challenger 2 має бути ворожа техніка.

"Цей танк - це снайперська гвинтівка серед усіх танків", - наголосив він.

Він також розповів, що керував Т-64, Т-72 та Т-80, але Challenger 2 значно краще.

"Я на Т-80 воював - до однієї спроби. Тільки влучить по тобі і все, шансів багато немає, одразу БК (боєкомплект, - ред.) спрацьовує, і ти летиш у повітря. На цьому танчику БК розташований так, що може витримати кілька попадань. І якщо навіть проб'є, то не факт, що влучить в БК і він здетонує", - додав воїн.

Досі українська сторона не показувала бойову роботу Challenger 2. Але відео із району Роботиного вкотре доводить високий рівень живучості. Звичайно, з поправкою на те, що британська машина підірвалася на міні, а не була вражена прямим ударом.

За словами Олександра Коваленка, не факт, що "тешка" могла б у подібній ситуації забезпечити такий самий рівень захисту.

"Іноді наїзд на протитанкову міну для екіпажу, наприклад, Т-72 може закінчитися не найкращим чином. Все залежить від того, де детонує міна і чи викликає це детонацію боєкомплекту. До речі, як не дивно, один з найкращих протимінних захистів була у старого Т-62, хоча всі інші елементи бронювання були значно слабшими", - пояснив експерт.

Одним із головних недоліків радянських танків називають розміщення снарядів під баштою, і при прямому влучанні шансів вижити - вкрай мало. Найчастіше машина вибухає, а танкісти разом із баштою "вилітають" прямо з корпусу. У західних танків боєкомплект зберігається у спецвідсіках, що вибухають назовні.

За словами Коваленка, з Challenger 2 такого не сталося б у 99% випадків. Але ще не відомо, як відреагує броня. Відео із Запорізької області не відповідає на запитання, скільки та яких саме було застосовано засобів ураження.

Втрати неминучі

Станом на зараз партнери передали Україні близько сотні танків західного зразка. За три місяці контрнаступу втрачено один Challenger 2 і до шести Leopard 2.

"Можна сказати, що втрати мінімальні, якщо порівнювати з тим, скільки за цей час знищено сучасних російських танків. Наприклад, тих же Т-90М "Прорив", Т-72Б3 та Т-80 БВМ у модернізаціях 2022 року. Їх палили десятками, і це не йде в жодне порівняння з кількістю знищеної західної техніки", - наголошує експерт.

Однак важливо розуміти, що при інтенсивних боях втрати лише зростатимуть.

"У нас повномасштабна війна такого рівня, в якій ані Challenger 2, ані Leopard 2, ані американські Abrams ніколи не брали участі. Легендарні Abrams ще не доїхали, але коли доїдуть, ми, на жаль, також побачимо, як вони палають. Головне, щоб вони зберегли свої екіпажі, як це роблять в Україні Challenger та Leopard", - підсумував він.

Зазначимо, до середини вересня очікуються 10 Abrams з 31 обіцяного. Данія та Нідерланди замовили ще 14 одиниць Leopard 2, а також обговорюється передача понад сотні Leopard 1.