На АЗС выросли цены на автомобильный газ

Цены на бензин и дизтопливо не изменились

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 16 июля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, цены на автомобильный газ снова выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,69 29,39 30,29 27,49 13,95 (+0,26) WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,98 (+0,18) AMIC 28,99 29,49 30,49 27,99 13,39 (+0,20) БРСМ-Нафта 26,99 27,79 28,99 25,79 13,79 (+0,20) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,20 Shell 30,39 31,39 33,59 28,89 13,79 (+0,40) ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 13,99 SUN OIL 26,90 27,90 28,40 25,70 13,40 Авиас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,75 29,75 30,75 27,25 13,55 (+0,20) Народна 27,00 27,90 28,55 26,20 13,15 UPG 27,30 28,30 31,10 25,80 13,00 Mango 26,59 27,59 28,99 25,49 12,99 (+0,19) SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 13,99 (+0,50) Маркет 26,99 27,99 ‒ 25,80 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 13,39 (+0,10) Chipo 27,79 28,29 30,99 25,99 13,09 28,77 29,66 30,43 27,48 13,51 (+0,16)

Напомним, ранее на Львовской таможне задержали машины на еврономерах с фальшивыми документами.