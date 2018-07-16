На АЗС выросли цены на автомобильный газ
Цены на бензин и дизтопливо не изменились
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 16 июля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, цены на автомобильный газ снова выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,69
|
29,39
|
30,29
|
27,49
|
13,95 (+0,26)
|
WOG
|
30,45
|
31,45
|
32,45
|
28,95
|
13,98 (+0,18)
|
AMIC
|
28,99
|
29,49
|
30,49
|
27,99
|
13,39 (+0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,79
|
28,99
|
25,79
|
13,79 (+0,20)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,20
|
Shell
|
30,39
|
31,39
|
33,59
|
28,89
|
13,79 (+0,40)
|
ОККО
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,99
|
SUN OIL
|
26,90
|
27,90
|
28,40
|
25,70
|
13,40
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
28,75
|
29,75
|
30,75
|
27,25
|
13,55 (+0,20)
|
Народна
|
27,00
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
13,15
|
UPG
|
27,30
|
28,30
|
31,10
|
25,80
|
13,00
|
Mango
|
26,59
|
27,59
|
28,99
|
25,49
|
12,99 (+0,19)
|
SOCAR
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,99 (+0,50)
|
Маркет
|
26,99
|
27,99
|
‒
|
25,80
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
13,39 (+0,10)
|
Chipo
|
27,79
|
28,29
|
30,99
|
25,99
|
13,09
|
28,77
|
29,66
|
30,43
|
27,48
|
13,51 (+0,16)
Напомним, ранее на Львовской таможне задержали машины на еврономерах с фальшивыми документами.