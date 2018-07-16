На АЗС зросли ціни на автомобільний газ

Новини Економіка 16.07.2018 - 13:59
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин і дизпаливо не змінилися

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 16 липня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися, ціни на автомобільний газ знову зросли. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,49

13,95 (+0,26)

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,98 (+0,18)

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

13,39 (+0,20)

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,79 (+0,20)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

13,79 (+0,40)

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,99

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,70

13,40

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

13,55 (+0,20)

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,15

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

13,00

Mango

26,59

27,59

28,99

25,49

12,99 (+0,19)

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,99 (+0,50)

Маркет

26,99

27,99

25,80

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,39 (+0,10)

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

13,09
 

28,77

29,66

30,43

27,48

13,51 (+0,16)

 

Нагадаємо, раніше на Львівській митниці затримали машини на єврономерах з фальшивими документами.

 

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Теги:  Київ,  АЗС,  бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС