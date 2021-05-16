На АЗС прекращают продавать премиальное топливо и снижают цены

Сети автозаправочных станций ОККО, WOG и SOCAR с 15 мая приостановили продажу премиального дизельного топлива и бензина. Это связано с введением предельного уровня торговой надбавки к средней цене на топливо.
Об этом сказано в заявлениях компаний.
В ОККО отметили, что с пятницы в связи с введением госрегулирования цен на топливо на АЗК временно приостановили реализацию PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети, пояснили в компании.
В компании WOG рассказали, что вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ+Mustang. Это связано с обнародованием постановления КМУ, которое предусматривает введение временного госрегулирования цен на топливо.
Сеть SOCAR также приостановила реализацию премиального топлива.
"15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время, компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива - NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисления дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений регулятора", - указано в сообщении компании.
При этом сеть АЗК UPG! скорректировала стоимость горючего, но реализацию ни одного из видов не прекращает.
"Нами в срочном порядке была скорректирована стоимость горючего. Хотим подчеркнуть, что мы не останавливаем реализацию ни одного из видов топлива, только снижаем стоимость премиального upg100", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Решение принято на заседании правительства 14 мая.
Как писало РБК-Украина, рост цен на бензин возобновился в начале мая. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 80 копеек за литр.