На АЗС прекращают продавать премиальное топливо и снижают цены

В ОККО отметили, что с пятницы в связи с введением госрегулирования цен на топливо на АЗК временно приостановили реализацию PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети, пояснили в компании.

В компании WOG рассказали, что вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ+Mustang. Это связано с обнародованием постановления КМУ, которое предусматривает введение временного госрегулирования цен на топливо.

Сеть SOCAR также приостановила реализацию премиального топлива.

"15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время, компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива - NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисления дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений регулятора", - указано в сообщении компании.

При этом сеть АЗК UPG! скорректировала стоимость горючего, но реализацию ни одного из видов не прекращает.

"Нами в срочном порядке была скорректирована стоимость горючего. Хотим подчеркнуть, что мы не останавливаем реализацию ни одного из видов топлива, только снижаем стоимость премиального upg100", - говорится в сообщении.