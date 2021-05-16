На АЗС припиняють продавати преміальне паливо і знижують ціни

У ОККО відзначили, що з п'ятниці у зв'язку з введенням держрегулювання цін на паливо на АЗК тимчасово призупинили реалізацію PULLS 95 і PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковою для мережі, пояснили в компанії.

У компанії WOG розповіли, що змушені припинити реалізацію преміального палива 95 Mustang і ДТ+Mustang. Це пов'язано з оприлюдненням постанови КМУ, яка передбачає введення тимчасового держрегулювання цін на паливо.

Мережа SOCAR також призупинила реалізацію преміального палива.

"15 травня ми скорегували ціни на основні види палива з урахуванням введених обмежень. Водночас компанія змушена тимчасово призупинити реалізацію преміального палива - NANO 95, Diesel Nano Extro, а також нарахування додаткових знижок для наших клієнтів до отримання додаткових роз'яснень регулятора", - зазначено в повідомленні компанії.

При цьому мережа АЗК UPG! скоригувала вартість пального, але реалізацію жодного з видів не припиняє.

"Нами в терміновому порядку було скориговано вартість пального. Хочемо наголосити, що ми не зупиняємо реалізацію жодного з видів пального, лише знижуємо вартість преміального upg100", - сказано у повідомленні.

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