АЗС підняли ціни: скільки коштують бензин, дизель і газ 14 жовтня

Що змінилося на АЗС за добу

Дизельне пальне: В мережі WOG як фірмовий ДП Mustang, так і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л (до 103,90 грн/л та 100,90 грн/л відповідно).

Автогаз: У мережі "Укрнафта" ціна на скраплений газ зросла на 1,00 грн/л - до 45,90 грн/л. На інших мережах вартість автогазу залишилася без змін.

Ціни на АЗС 14 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Бензин: Вартість усіх марок бензину на провідних АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) залишилася на рівні попереднього дня.

Деталізація цін на АЗС 14 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 103,90 грн (+1 грн)

ДП Євро-5: 100,90 грн (+1 грн)

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 103,00 грн

Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 99,90 грн

ДП: 97,90 грн

Газ: 45,90 грн (+1 грн)

UPG