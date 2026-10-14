АЗС підняли ціни: скільки коштують бензин, дизель і газ 14 жовтня

В Україні змінилися цінники на деяких найбільших мережах автозаправних станцій. Зокрема, одні АЗС підняли ціни на дизель, інші на автомобільний газ.
Скільки коштує пальне на АЗС 14 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Дизельне пальне: В мережі WOG як фірмовий ДП Mustang, так і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л (до 103,90 грн/л та 100,90 грн/л відповідно).
Автогаз: У мережі "Укрнафта" ціна на скраплений газ зросла на 1,00 грн/л - до 45,90 грн/л. На інших мережах вартість автогазу залишилася без змін.
Бензин: Вартість усіх марок бензину на провідних АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) залишилася на рівні попереднього дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG