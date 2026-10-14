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АЗС подняли цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 14 октября

08:51 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: на АЗС выросли цены 14 октября (Getty Images)

В Украине изменились ценники на некоторых крупнейших сетях автозаправочных станций. В частности, одни АЗС подняли цены на дизель, другие - на автомобильный газ.

Сколько стоит топливо на АЗС 14 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что изменилось на АЗС в сутки

Дизельное топливо: В сети WOG как фирменный ДТ Mustang, так и ДТ Евро-5 подорожали на 1,00 грн/л (до 103,90 грн/л и 100,90 грн/л соответственно).

Автогаз: В сети "Укрнафта" цена на сжиженный газ выросла на 1,00 грн/л - до 45,90 грн/л. В других сетях стоимость автогаза осталась без изменений.

Цены на АЗС 14 октября (инфографика РБК-Украина)

Бензин: Стоимость всех марок бензина на ведущих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) осталась на уровне предыдущего дня.

Детализация цен на АЗС 14 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 103,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро-5: 100,90 грн. (+1 грн.)
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 45,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 46,90 грн
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