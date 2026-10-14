АЗС подняли цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 14 октября

В Украине изменились ценники на некоторых крупнейших сетях автозаправочных станций. В частности, одни АЗС подняли цены на дизель, другие - на автомобильный газ.
Сколько стоит топливо на АЗС 14 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Дизельное топливо: В сети WOG как фирменный ДТ Mustang, так и ДТ Евро-5 подорожали на 1,00 грн/л (до 103,90 грн/л и 100,90 грн/л соответственно).
Автогаз: В сети "Укрнафта" цена на сжиженный газ выросла на 1,00 грн/л - до 45,90 грн/л. В других сетях стоимость автогаза осталась без изменений.
Бензин: Стоимость всех марок бензина на ведущих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) осталась на уровне предыдущего дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG