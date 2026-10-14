АЗС подняли цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 14 октября

Что изменилось на АЗС в сутки

Дизельное топливо: В сети WOG как фирменный ДТ Mustang, так и ДТ Евро-5 подорожали на 1,00 грн/л (до 103,90 грн/л и 100,90 грн/л соответственно).

Автогаз: В сети "Укрнафта" цена на сжиженный газ выросла на 1,00 грн/л - до 45,90 грн/л. В других сетях стоимость автогаза осталась без изменений.

Цены на АЗС 14 октября (инфографика РБК-Украина)

Бензин: Стоимость всех марок бензина на ведущих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) осталась на уровне предыдущего дня.

Детализация цен на АЗС 14 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 103,90 грн (+1 грн)

ДТ Евро-5: 100,90 грн. (+1 грн.)

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 99,90 грн

ДТ: 97,90 грн

Газ: 45,90 грн (+1 грн)

UPG