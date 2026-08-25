АЗС переписали ціни на бензин: скільки коштує пальне 25 серпня

Що змінилося на АЗС

За даними моніторингу, мережі OKKO, WOG та SOCAR залишили роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ без змін порівняно з минулим днем.

Водночас у мережі "Укрнафта" відбулося коригування вартості бензину 95 (Energy) у зв'язку із закінченням акції. Його ціна зросла з 78,90 грн/л (ціна станом на 24 серпня) до 81,90 грн/л (+3,00 грн).

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 25 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Вартість інших видів пального у мережі (включно зі звичайним А-95 по 78,90 грн/л, дизелем та автогазом) залишилася на попередньому рівні.

Деталізація цін на АЗС 25 серпня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДП Mustang: 96,90 грн

ДП Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДП NANO Extro: 97,90 грн

ДП NANO: 94,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"