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АЗС переписали ціни на бензин: скільки коштує пальне 25 серпня

08:57 25.08.2026 Вт
2 хв
Одна з марок бензину здорожчала на державних АЗС на 3 гривні
aimg Марія Кучерявець
Фото: мережі АЗС змінили вартість пального, але не всі (Getty Images)

Закінчення акційних програм на АЗС спричинило зміну вартості пального для українських водіїв. Поки більшість мереж тримають ціни без змін, на окремих станціях бензин додав у ціні.

Скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 25 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

Що змінилося на АЗС

За даними моніторингу, мережі OKKO, WOG та SOCAR залишили роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ без змін порівняно з минулим днем.

Водночас у мережі "Укрнафта" відбулося коригування вартості бензину 95 (Energy) у зв'язку із закінченням акції. Його ціна зросла з 78,90 грн/л (ціна станом на 24 серпня) до 81,90 грн/л (+3,00 грн).

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 25 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Вартість інших видів пального у мережі (включно зі звичайним А-95 по 78,90 грн/л, дизелем та автогазом) залишилася на попередньому рівні.

Деталізація цін на АЗС 25 серпня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДП NANO Extro: 97,90 грн
  • ДП NANO: 94,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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