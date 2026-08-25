АЗС переписали ціни на бензин: скільки коштує пальне 25 серпня

Закінчення акційних програм на АЗС спричинило зміну вартості пального для українських водіїв. Поки більшість мереж тримають ціни без змін, на окремих станціях бензин додав у ціні.
Скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 25 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
За даними моніторингу, мережі OKKO, WOG та SOCAR залишили роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ без змін порівняно з минулим днем.
Водночас у мережі "Укрнафта" відбулося коригування вартості бензину 95 (Energy) у зв'язку із закінченням акції. Його ціна зросла з 78,90 грн/л (ціна станом на 24 серпня) до 81,90 грн/л (+3,00 грн).
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 25 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Вартість інших видів пального у мережі (включно зі звичайним А-95 по 78,90 грн/л, дизелем та автогазом) залишилася на попередньому рівні.
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