АЗС переписали цены на бензин: сколько стоит топливо 25 августа

Что изменилось на АЗС

По данным мониторинга, сети OKKO, WOG и SOCAR оставили розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ без изменений по сравнению с прошлым днем.

В то же время в сети "Укрнафта" произошла корректировка стоимости бензина 95 (Energy) в связи с окончанием акции. Его цена выросла с 78,90 грн/л (цена по состоянию на 24 августа) до 81,90 грн/л (+3,00 грн).

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 25 августа (инфографика РБК-Украина)

Стоимость других видов горючего в сети (включая обычный А-95 по 78,90 грн/л, дизель и автогаз) осталась на прежнем уровне.

Детализация цен на АЗС 25 августа, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДТ NANO Extro: 97,90 грн

ДТ NANO: 94,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"