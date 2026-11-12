На АЗС обвал цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 12 листопада

У четвер, 12 листопада, на українському ринку пального зафіксовано масштабне оновлення цінників. Одразу чотири великі мережі - OKKO, WOG, "Укрнафта" та UPG - синхронно знизили вартість бензинів і дизельного пального на 1 гривню, водночас автогаз продовжив дорожчати майже у всіх операторів.

Ситуація на ринку

Синхронне падіння цін на бензин та дизель: Мережі OKKO, WOG та UPG знизили вартість усіх марок бензину та дизельного пального на 1,00 грн/л. Державна "Укрнафта" також скинула по 1,00 грн/л на дизель та бензини А-95 і А-92 (зберігши без змін лише А-95 Energy на рівні 89,90 грн/л).

Нові мінімуми на А-95 та Євро-ДП: Після чергового здешевлення стандартний бензин А-95 на станціях "Укрнафти" та UPG опустився до 86,90 грн/л, а звичайний дизель в UPG коштує 101,90 грн/л (на "Укрнафті" - 102,90 грн/л).

Автогаз продовжує дорожчати по всьому ринку: Газ додав ще по +1,00 грн/л одразу в чотирьох мережах - OKKO (до 63,90 грн/л), WOG (до 63,50 грн/л), SOCAR (до 62,90 грн/л) та "Укрнафта" (до 60,90 грн/л). Єдиною мережею, де газ не змінився в ціні, залишилася UPG (60,90 грн/л).

SOCAR утримує паузу: Мережа SOCAR залишила ціни на всі види бензину та дизелю без змін, оновивши лише цінник на автогаз.

Фото: ціни на АЗС 12 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 12 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн (-1 грн)

Бензин Pulls 95: 93,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95 Євро: 90,90 грн (-1 грн)

ДП Pulls: 108,90 грн (-1 грн)

ДП Євро: 105,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 100,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 Євро: 90,90 грн (-1 грн)

ДП Mustang: 108,90 грн (-1 грн)

ДП Євро-5: 105,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн

Бензин NANO 95: 95,90 грн

Бензин А-95: 92,90 грн

ДП NANO Extro: 110,00 грн

ДП NANO: 107,00 грн

Газ: 62,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн (-1 грн)

Бензин А-92: 84,90 грн (-1 грн)

ДП (Energy): 104,90 грн (-1 грн)

ДП: 102,90 грн (-1 грн)

Газ: 60,90 грн (+1 грн)

UPG