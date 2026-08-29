На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 серпня

Скільки коштує повний бак

Вартість повного бака залежить від об'єма паливної системи конкретного автомобіля (у середньому це від 40 до 60 літрів для легкових авто) та обраної мережі АЗС.

Для прикладу розрахуємо заправку популярного середнього бака на 50 літрів найпопулярнішим бензином А-95.

Вартість повного бака (50 літрів) звичайного бензину А-95:

OKKO (А-95 Євро - 83,90 грн/л): 4 195 грн

SOCAR (А-95 - 83,90 грн/л): 4 195 грн

WOG (Бензин 95 Євро - 82,90 грн/л): 4 145 грн

Укрнафта (Бензин А-95 - 78,90 грн/л): 3 945 грн

Вартість повного бака (50 літрів) покращеного бензину А-95 (Pulls / Mustang / NANO / Energy):

OKKO (Pulls 95 - 86,90 грн/л): 4 345 грн

SOCAR (NANO 95 - 86,90 грн/л): 4 345 грн

WOG (95 Mustang - 85,90 грн/л): 4 295 грн

Укрнафта (95 Energy - 81,90 грн/л): 4 095 грн

Фото: ціни на АЗС 29 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 29 серпня, субота

OKKO

Бензин Pulls 100: 93,90 грн (+1 грн)

Бензин Pulls 95: 86,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95 Євро: 83,90 грн (+1 грн)

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 96,90 грн

ДП Євро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 86,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 83,90 грн (+1 грн)

ДП NANO Extro: 97,90 грн

ДП NANO: 94,90 грн

Газ: 44,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"