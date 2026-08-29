На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 серпня

Станом на 29 серпня провідні українські АЗС переписали вартість пального. Бензин та автогаз у суботу піднялися в ціні на 1 гривню за літр.
Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Вартість повного бака залежить від об'єма паливної системи конкретного автомобіля (у середньому це від 40 до 60 літрів для легкових авто) та обраної мережі АЗС.
Для прикладу розрахуємо заправку популярного середнього бака на 50 літрів найпопулярнішим бензином А-95.
Вартість повного бака (50 літрів) звичайного бензину А-95:
Вартість повного бака (50 літрів) покращеного бензину А-95 (Pulls / Mustang / NANO / Energy):
Фото: ціни на АЗС 29 серпня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"