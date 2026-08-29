На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 29 августа

По состоянию на 29 августа ведущие украинские АЗС переписали стоимость топлива. Бензин и автогаз в субботу поднялись в цене на 1 гривну за литр.
Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Стоимость полного бака зависит от объема топливной системы конкретного автомобиля (в среднем от 40 до 60 литров для легковых авто) и выбранной сети АЗС.
К примеру рассчитаем заправку популярного среднего бака на 50 литров самым популярным бензином А-95.
Стоимость полного бака (50 литров) обычного бензина А-95:
Стоимость полного бака (50 литров) улучшенного бензина А-95 (Pulls/Mustang/NANO/Energy):
Фото: цены на АЗС 29 августа (инфографика РБК-Украина)
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