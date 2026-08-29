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На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 29 августа

12:25 29.08.2026 Сб
2 мин
НА АЗС снова подорожал бензин
aimg Ирина Гамерская
Фото: цены на АЗС выросли 29 августа (Getty Images)

По состоянию на 29 августа ведущие украинские АЗС переписали стоимость топлива. Бензин и автогаз в субботу поднялись в цене на 1 гривну за литр.

Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Сколько стоит полный бак

Стоимость полного бака зависит от объема топливной системы конкретного автомобиля (в среднем от 40 до 60 литров для легковых авто) и выбранной сети АЗС.

К примеру рассчитаем заправку популярного среднего бака на 50 литров самым популярным бензином А-95.

Стоимость полного бака (50 литров) обычного бензина А-95:

  • OKKO (А-95 Евро - 83,90 грн/л): 4 195 грн
  • SOCAR (А-95 - 83,90 грн/л): 4 195 грн
  • WOG (Бензин 95 Евро - 82,90 грн/л): 4 145 грн
  • Укрнафта (Бензин А-95 - 78,90 грн/л): 3 945 грн

Стоимость полного бака (50 литров) улучшенного бензина А-95 (Pulls/Mustang/NANO/Energy):

  • OKKO (Pulls 95 - 86,90 грн/л): 4 345 грн
  • SOCAR (NANO 95 - 86,90 грн/л): 4 345 грн
  • WOG (95 Mustang - 85,90 грн/л): 4 295 грн
  • Укрнафта (95 Energy - 81,90 грн/л): 4 095 грн

Фото: цены на АЗС 29 августа (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 29 августа, суббота

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 93,90 грн (+1 грн)
  • Бензин Pulls 95: 86,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95 Евро: 83,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 83,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 97,90 грн
  • ДТ NANO: 94,90 грн
  • Газ: 44,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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