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На АЗС в Киеве снова выросли цены на автомобильный газ

Новости » Энергетика    23.10.2018 - 13:56
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин в Киеве стабильны

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 23 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, автомобильный газ снова подорожал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

32,39

32,65

34,09

32,59

16,79

WOG

33,99

34,99

35,99

33,49

16,78

AMIC

31,99

33,19

34,19

32,69

16,35

БРСМ-Нафта

29,99

30,99

32,29

30,99

16,39

Укрнафта

31,00

32,00

32,50

31,00

15,98 (+0,73)

Shell

32,99

34,89

37,39

32,29

16,39

ОККО

33,99

34,99

35,99

33,49

16,79

SUN OIL

30,99

31,99

32,49

31,99 (+0,50)

16,69

Авиас

30,95

31,95

32,45

31,00

  

Glusco

32,75

33,75

34,75

32,25

16,49

Народна

30,70

31,70

31,70 (+0,10)

16,35 (+0,45)

UPG

31,30

32,30

35,10

30,90

16,20 (+0,10)

Mango

30,69

31,69

33,09

30,99

15,55

SOCAR

33,99

34,99

35,99

33,49

16,89

Маркет

30,99

31,99

30,99

  

Luxwen

30,39

30,89

33,49

31,59

15,69

Chipo

31,69

32,19

34,49

31,99

15,69
 

32,26

33,27

34,29

32,27 (+0,02)

16,33 (+0,09)

 

Напомним, ранее сообщалось, что автомобильные заправки Европейского союза переходят на единую систему обозначения видов топлива.

 

Опубликовано видео момента ДТП на Печерске в Киеве
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