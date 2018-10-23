На АЗС у Києві знову зросли ціни на автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин в Києві стабільні

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 23 жовтня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися, автомобільний газ знову подорожчав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 32,39 32,65 34,09 32,59 16,79 WOG 33,99 34,99 35,99 33,49 16,78 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,69 16,35 БРСМ-Нафта 29,99 30,99 32,29 30,99 16,39 Укрнафта 31,00 32,00 32,50 31,00 15,98 (+0,73) Shell 32,99 34,89 37,39 32,29 16,39 ОККО 33,99 34,99 35,99 33,49 16,79 SUN OIL 30,99 31,99 32,49 31,99 (+0,50) 16,69 Авіас 30,95 31,95 32,45 31,00 Glusco 32,75 33,75 34,75 32,25 16,49 Народна 30,70 31,70 ‒ 31,70 (+0,10) 16,35 (+0,45) UPG 31,30 32,30 35,10 30,90 16,20 (+0,10) Mango 30,69 31,69 33,09 30,99 15,55 SOCAR 33,99 34,99 35,99 33,49 16,89 Маркет 30,99 31,99 ‒ 30,99 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,69 32,19 34,49 31,99 15,69 32,26 33,27 34,29 32,27 (+0,02) 16,33 (+0,09)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автомобільні заправки Європейського союзу переходять на єдину систему позначення видів палива.