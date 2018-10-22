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На АЗС в Киеве выросли цены на автомобильный газ

Новости » Энергетика    22.10.2018 - 13:54
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин в Киеве относительно стабильны

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 22 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, автомобильный газ значительно подорожал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

32,39

32,65

34,09

32,59

16,79 (+0,30)

WOG

33,99

34,99

35,99

33,49

16,78

AMIC

31,99

33,19

34,19

32,69

16,35 (+0,10)

БРСМ-Нафта

29,99

30,99

32,29

30,99 (+0,50)

16,39 (+0,10)

Укрнафта

31,00

32,00

32,50

31,00

15,25

Shell

32,99

34,89

37,39

32,29

16,39 (+0,20)

ОККО

33,99

34,99

35,99

33,49

16,79

SUN OIL

30,99

31,99

32,49

31,49

16,69 (+0,50)

Авиас

30,95

31,95

32,45

31,00

  

Glusco

32,75 (-0,20)

33,75 (-0,20)

34,75 (-0,20)

32,25

16,49 (+0,54)

Народна

30,70

31,70

31,60

15,90

UPG

31,30

32,30

35,10

30,90

16,10 (+0,20)

Mango

30,69

31,69

33,09

30,99

15,55 (+0,10)

SOCAR

33,99

34,99

35,99

33,49

16,89 (+0,20)

Маркет

30,99

31,99

30,99

  

Luxwen

30,39

30,89

33,49

31,59

15,69

Chipo

31,69

32,19

34,49

31,99

15,69
 

32,26 (-0,02)

33,27 (-0,02)

34,29 (-0,01)

32,25 (+0,05)

16,25 (+0,15)

 

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль планирует полностью перейти на электромобили к 2030 году.

 

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