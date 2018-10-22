На АЗС в Киеве выросли цены на автомобильный газ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин в Киеве относительно стабильны

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 22 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, автомобильный газ значительно подорожал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 32,39 32,65 34,09 32,59 16,79 (+0,30) WOG 33,99 34,99 35,99 33,49 16,78 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,69 16,35 (+0,10) БРСМ-Нафта 29,99 30,99 32,29 30,99 (+0,50) 16,39 (+0,10) Укрнафта 31,00 32,00 32,50 31,00 15,25 Shell 32,99 34,89 37,39 32,29 16,39 (+0,20) ОККО 33,99 34,99 35,99 33,49 16,79 SUN OIL 30,99 31,99 32,49 31,49 16,69 (+0,50) Авиас 30,95 31,95 32,45 31,00 Glusco 32,75 (-0,20) 33,75 (-0,20) 34,75 (-0,20) 32,25 16,49 (+0,54) Народна 30,70 31,70 ‒ 31,60 15,90 UPG 31,30 32,30 35,10 30,90 16,10 (+0,20) Mango 30,69 31,69 33,09 30,99 15,55 (+0,10) SOCAR 33,99 34,99 35,99 33,49 16,89 (+0,20) Маркет 30,99 31,99 ‒ 30,99 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,69 32,19 34,49 31,99 15,69 32,26 (-0,02) 33,27 (-0,02) 34,29 (-0,01) 32,25 (+0,05) 16,25 (+0,15)

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль планирует полностью перейти на электромобили к 2030 году.