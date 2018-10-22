ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На АЗС в Києві зросли ціни на автомобільний газ

Новини » Енергетика    22.10.2018 - 13:54
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин в Києві відносно стабільні

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 22 жовтня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися, автомобільний газ значно подорожчав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

32,39

32,65

34,09

32,59

16,79 (+0,30)

WOG

33,99

34,99

35,99

33,49

16,78

AMIC

31,99

33,19

34,19

32,69

16,35 (+0,10)

БРСМ-Нафта

29,99

30,99

32,29

30,99 (+0,50)

16,39 (+0,10)

Укрнафта

31,00

32,00

32,50

31,00

15,25

Shell

32,99

34,89

37,39

32,29

16,39 (+0,20)

ОККО

33,99

34,99

35,99

33,49

16,79

SUN OIL

30,99

31,99

32,49

31,49

16,69 (+0,50)

Авиас

30,95

31,95

32,45

31,00

  

Glusco

32,75 (-0,20)

33,75 (-0,20)

34,75 (-0,20)

32,25

16,49 (+0,54)

Народна

30,70

31,70

31,60

15,90

UPG

31,30

32,30

35,10

30,90

16,10 (+0,20)

Mango

30,69

31,69

33,09

30,99

15,55 (+0,10)

SOCAR

33,99

34,99

35,99

33,49

16,89 (+0,20)

Маркет

30,99

31,99

30,99

  

Luxwen

30,39

30,89

33,49

31,59

15,69

Chipo

31,69

32,19

34,49

31,99

15,69
 

32,26 (-0,02)

33,27 (-0,02)

34,29 (-0,01)

32,25 (+0,05)

16,25 (+0,15)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль планує повністю перейти на електромобілі до 2030 року.

 

У Києві пассажири блокували міську електричку
Новини України КиївАЗСбензин Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся