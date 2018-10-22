На АЗС в Києві зросли ціни на автомобільний газ

Ціни на бензин в Києві відносно стабільні
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 22 жовтня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися, автомобільний газ значно подорожчав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
32,39
|
32,65
|
34,09
|
32,59
|
16,79 (+0,30)
|
WOG
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,78
|
AMIC
|
31,99
|
33,19
|
34,19
|
32,69
|
16,35 (+0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
29,99
|
30,99
|
32,29
|
30,99 (+0,50)
|
16,39 (+0,10)
|
Укрнафта
|
31,00
|
32,00
|
32,50
|
31,00
|
15,25
|
Shell
|
32,99
|
34,89
|
37,39
|
32,29
|
16,39 (+0,20)
|
ОККО
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,79
|
SUN OIL
|
30,99
|
31,99
|
32,49
|
31,49
|
16,69 (+0,50)
|
Авиас
|
30,95
|
31,95
|
32,45
|
31,00
|
Glusco
|
32,75 (-0,20)
|
33,75 (-0,20)
|
34,75 (-0,20)
|
32,25
|
16,49 (+0,54)
|
Народна
|
30,70
|
31,70
|
‒
|
31,60
|
15,90
|
UPG
|
31,30
|
32,30
|
35,10
|
30,90
|
16,10 (+0,20)
|
Mango
|
30,69
|
31,69
|
33,09
|
30,99
|
15,55 (+0,10)
|
SOCAR
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,89 (+0,20)
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
30,99
|
Luxwen
|
30,39
|
30,89
|
33,49
|
31,59
|
15,69
|
Chipo
|
31,69
|
32,19
|
34,49
|
31,99
|
15,69
|
32,26 (-0,02)
|
33,27 (-0,02)
|
34,29 (-0,01)
|
32,25 (+0,05)
|
16,25 (+0,15)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль планує повністю перейти на електромобілі до 2030 року.