На АЗС в Киеве поднялись цены на автомобильный газ и дизтопливо

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин в Киеве не изменились

Розничные цены на бензин в Киеве сегодня, 29 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, автомобильный газ и дизельное топливо немного подорожали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 32,29 32,89 34,09 32,79 (+0,20) 16,79 (-0,10) WOG 33,99 34,99 35,99 33,49 16,98 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,99 16,59 (+0,10) БРСМ-Нафта 29,99 30,99 32,29 31,29 16,49 (+0,10) Укрнафта 31,00 32,00 32,50 32,00 (+0,50) 15,98 Shell 32,99 34,89 37,39 33,79 16,39 ОККО 33,99 34,99 35,99 33,49 16,99 SUN OIL 30,99 31,99 32,49 31,99 16,69 Авиас 30,95 31,95 32,45 32,00 (+0,50) Glusco 32,75 33,75 34,75 32,25 16,49 Народна 30,95 (+0,25) 31,95 (+0,25) ‒ 31,80 (+0,10) 16,70 (+0,25) UPG 31,30 32,30 35,10 31,10 (+0,20) 15,70 Mango 30,69 31,69 33,09 31,29 (+0,30) 15,55 SOCAR 33,99 34,99 35,99 33,49 17,09 (+0,20) Маркет 30,99 31,99 ‒ 30,30 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,69 32,19 34,49 31,99 15,69 32,25 33,30 34,29 32,61 (+0,09) 16,39 (+0,04)

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины должна решить проблему авто на еврономерах до конца 2019 года.



