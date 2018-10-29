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На АЗС у Києві піднялися ціни на автомобільний газ і дизпаливо

Новини » Енергетика    29.10.2018 - 13:48
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин в Києві не змінилися

Роздрібні ціни на бензин в Києві сьогодні, 29 жовтня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися, автомобільний газ і дизельне паливо трохи подорожчали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

32,29

32,89

34,09

32,79 (+0,20)

16,79 (-0,10)

WOG

33,99

34,99

35,99

33,49

16,98

AMIC

31,99

33,19

34,19

32,99

16,59 (+0,10)

БРСМ-Нафта

29,99

30,99

32,29

31,29

16,49 (+0,10)

Укрнафта

31,00

32,00

32,50

32,00 (+0,50)

15,98

Shell

32,99

34,89

37,39

33,79

16,39

ОККО

33,99

34,99

35,99

33,49

16,99

SUN OIL

30,99

31,99

32,49

31,99

16,69

Авиас

30,95

31,95

32,45

32,00 (+0,50)

  

Glusco

32,75

33,75

34,75

32,25

16,49

Народна

30,95 (+0,25)

31,95 (+0,25)

31,80 (+0,10)

16,70 (+0,25)

UPG

31,30

32,30

35,10

31,10 (+0,20)

15,70

Mango

30,69

31,69

33,09

31,29 (+0,30)

15,55

SOCAR

33,99

34,99

35,99

33,49

17,09 (+0,20)

Маркет

30,99

31,99

30,30

  

Luxwen

30,39

30,89

33,49

31,59

15,69

Chipo

31,69

32,19

34,49

31,99

15,69
 

32,25

33,30

34,29

32,61 (+0,09)

16,39 (+0,04)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України має вирішити проблему авто на єврономерах до кінця 2019 року.

 

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