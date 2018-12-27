На АЗС в Києві подешевшав автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на автомобільний газ знизилися майже на всіх заправках

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 27 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися, у той же час автомобільний газ подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 29,69 30,39 30,19 13,89 WOG 29,99 30,99 31,99 30,99 13,78 (-0,20) AMIC 28,49 29,49 30,49 29,29 13,49 (-0,06) БРСМ-Нафта 26,99 27,99 29,19 27,49 13,69 Укрнафта 28,00 29,00 29,50 29,00 13,30 (-0,65) Shell 28,99 (-0,10) 30,79 33,29 30,59 13,65 (-0,30) ОККО 29,99 30,99 31,99 30,99 13,79 (-0,20) SUN OIL 27,39 28,39 29,39 27,89 13,39 (-0,30) Авиас 27,95 28,95 29,45 29,00 Glusco 28,75 29,75 30,75 29,75 13,40 Народна 29,95 30,95 ‒ 30,80 14,00 UPG 27,40 28,40 30,70 27,90 13,50 Mango 26,49 27,49 28,89 26,79 12,79 (-0,30) SOCAR 29,99 30,99 31,99 31,49 14,09 Маркет 27,27 28,28 ‒ 27,99 Luxwen 28,49 27,89 29,49 29,99 13,49 Chipo 26,29 26,79 31,29 27,29 28,67 (-0,01) 29,68 30,59 29,64 13,59 (-0,14)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, після рясних снігопадів зняли заборону на в'їзд в Полтавську область.