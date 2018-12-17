На АЗС в Киеве подешевел автомобильный газ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин и дизтопливо остались на прежнем уровне

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 17 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, автомобильный газ немного подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 29,79 (-0,10) 30,29 31,09 30,29 (-0,60) 14,39 (-0,46) WOG 30,99 31,99 32,99 31,49 14,68 (-0,10) AMIC 28,99 29,99 30,99 29,49 14,19 БРСМ-Нафта 27,49 28,49 29,79 27,99 14,19 (-0,30) Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 14,10 (-0,40) Shell 29,99 31,89 34,39 31,39 14,65 ОККО 30,99 31,99 32,99 31,49 14,69 SUN OIL 28,49 29,49 30,49 28,49 14,29 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 29,75 30,75 31,75 30,25 14,10 (-0,15) Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 UPG 28,40 29,40 31,70 28,50 14,00 (-0,30) Mango 27,29 28,29 29,69 27,29 13,49 (-0,46) SOCAR 30,99 31,99 32,99 31,99 14,79 (-0,20) Маркет 27,72 28,82 ‒ 28,28 Luxwen 29,19 29,69 31,29 31,19 14,69 Chipo 27,49 27,99 32,49 28,49 29,54 (-0,01) 30,56 31,57 30,18 (-0,07) 14,33 (-0,17)

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева начали строительство пешеходно-велосипедного моста.