На АЗС в Киеве подешевел автомобильный газ

Цены на бензин и дизтопливо остались на прежнем уровне
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 17 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, автомобильный газ немного подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
29,79 (-0,10)
|
30,29
|
31,09
|
30,29 (-0,60)
|
14,39 (-0,46)
|
WOG
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,49
|
14,68 (-0,10)
|
AMIC
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,49
|
14,19
|
БРСМ-Нафта
|
27,49
|
28,49
|
29,79
|
27,99
|
14,19 (-0,30)
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
30,00
|
14,10 (-0,40)
|
Shell
|
29,99
|
31,89
|
34,39
|
31,39
|
14,65
|
ОККО
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,49
|
14,69
|
SUN OIL
|
28,49
|
29,49
|
30,49
|
28,49
|
14,29
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
30,00
|
Glusco
|
29,75
|
30,75
|
31,75
|
30,25
|
14,10 (-0,15)
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
14,40
|
UPG
|
28,40
|
29,40
|
31,70
|
28,50
|
14,00 (-0,30)
|
Mango
|
27,29
|
28,29
|
29,69
|
27,29
|
13,49 (-0,46)
|
SOCAR
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,99
|
14,79 (-0,20)
|
Маркет
|
27,72
|
28,82
|
‒
|
28,28
|
Luxwen
|
29,19
|
29,69
|
31,29
|
31,19
|
14,69
|
Chipo
|
27,49
|
27,99
|
32,49
|
28,49
|
29,54 (-0,01)
|
30,56
|
31,57
|
30,18 (-0,07)
|
14,33 (-0,17)
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева начали строительство пешеходно-велосипедного моста.