ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На АЗС в Киеве подешевел автомобильный газ

Новости » Энергетика    17.12.2018 - 14:10
На АЗС в Киеве подешевел автомобильный газ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин и дизтопливо остались на прежнем уровне

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 17 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, автомобильный газ немного подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

29,79 (-0,10)

30,29

31,09

30,29 (-0,60)

14,39 (-0,46)

WOG

30,99

31,99

32,99

31,49

14,68 (-0,10)

AMIC

28,99

29,99

30,99

29,49

14,19

БРСМ-Нафта

27,49

28,49

29,79

27,99

14,19 (-0,30)

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

14,10 (-0,40)

Shell

29,99

31,89

34,39

31,39

14,65

ОККО

30,99

31,99

32,99

31,49

14,69

SUN OIL

28,49

29,49

30,49

28,49

14,29

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

  

Glusco

29,75

30,75

31,75

30,25

14,10 (-0,15)

Народна

30,95

31,95

31,80

14,40

UPG

28,40

29,40

31,70

28,50

14,00 (-0,30)

Mango

27,29

28,29

29,69

27,29

13,49 (-0,46)

SOCAR

30,99

31,99

32,99

31,99

14,79 (-0,20)

Маркет

27,72

28,82

28,28

  

Luxwen

29,19

29,69

31,29

31,19

14,69

Chipo

27,49

27,99

32,49

28,49

  
 

29,54 (-0,01)

30,56

31,57

30,18 (-0,07)

14,33 (-0,17)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева начали строительство пешеходно-велосипедного моста.

 

В Киеве завтра ожидается гололедица на дорогах
Новости Украины КиевАЗСбензин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь