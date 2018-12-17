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На АЗС у Києві подешевшав автомобільний газ

Новини » Енергетика    17.12.2018 - 14:10
На АЗС у Києві подешевшав автомобільний газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин і дизпаливо залишилися на колишньому рівні

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 17 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися, автомобільний газ трохи подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

29,79 (-0,10)

30,29

31,09

30,29 (-0,60)

14,39 (-0,46)

WOG

30,99

31,99

32,99

31,49

14,68 (-0,10)

AMIC

28,99

29,99

30,99

29,49

14,19

БРСМ-Нафта

27,49

28,49

29,79

27,99

14,19 (-0,30)

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

14,10 (-0,40)

Shell

29,99

31,89

34,39

31,39

14,65

ОККО

30,99

31,99

32,99

31,49

14,69

SUN OIL

28,49

29,49

30,49

28,49

14,29

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

  

Glusco

29,75

30,75

31,75

30,25

14,10 (-0,15)

Народна

30,95

31,95

31,80

14,40

UPG

28,40

29,40

31,70

28,50

14,00 (-0,30)

Mango

27,29

28,29

29,69

27,29

13,49 (-0,46)

SOCAR

30,99

31,99

32,99

31,99

14,79 (-0,20)

Маркет

27,72

28,82

28,28

  

Luxwen

29,19

29,69

31,29

31,19

14,69

Chipo

27,49

27,99

32,49

28,49

  
 

29,54 (-0,01)

30,56

31,57

30,18 (-0,07)

14,33 (-0,17)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва почали будівництво пішохідно-велосипедного моста.

 

У Києві завтра очікується ожеледиця на дорогах
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