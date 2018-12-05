ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На АЗС в Киеве снова подешевел автомобильный газ

Новости » Энергетика    05.12.2018 - 13:53
На АЗС в Киеве снова подешевел автомобильный газ
Иллюстративное фото (Синица Александр/УНИАН)

Цены на бензин в среднем всего на 1 копейку

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 5 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем продолжили снижаться, особенно подешевел автомобильный газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,09

31,49

32,19

31,79

15,69

WOG

31,99

32,99

33,99

32,49

15,78

AMIC

30,99

31,99

32,99

31,49

14,99 (-0,30)

БРСМ-Нафта

28,19

29,29

30,49

29,19

15,19 (-0,10)

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,25 (-0,10)

Shell

30,99

32,89

35,39

32,29

15,89

ОККО

31,99

32,99

33,99

32,49

15,79

SUN OIL

28,79 (-0,20)

29,79 (-0,20)

30,59 (-0,40)

29,39 (-0,50)

15,49

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

30,65

31,65

32,65

31,15

15,10 (-0,15)

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

28,90

29,90

32,20

29,40

14,50 (-0,40)

Mango

27,99

29,49

30,89

28,49

14,25

SOCAR

31,99

32,99

33,99

32,99

15,79 (-0,30)

Маркет

28,28

29,92

29,29

  

Luxwen

29,59

30,09

31,69

31,59

15,09

Chipo

27,99

28,49

33,49

28,99

  
 

30,59 (-0,01)

31,59 (-0,01)

32,50 (-0,03)

31,31 (-0,02)

15,38 (-0,10)

 

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" начала отменять экспресс Киев-Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и аэропортом.

 

В Киеве заминировали здание Шевченковского райсуда
Новости Украины КиевАЗСтопливо
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь