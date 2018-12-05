На АЗС в Киеве снова подешевел автомобильный газ

Иллюстративное фото (Синица Александр/УНИАН)

Цены на бензин в среднем всего на 1 копейку

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 5 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем продолжили снижаться, особенно подешевел автомобильный газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,09 31,49 32,19 31,79 15,69 WOG 31,99 32,99 33,99 32,49 15,78 AMIC 30,99 31,99 32,99 31,49 14,99 (-0,30) БРСМ-Нафта 28,19 29,29 30,49 29,19 15,19 (-0,10) Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,25 (-0,10) Shell 30,99 32,89 35,39 32,29 15,89 ОККО 31,99 32,99 33,99 32,49 15,79 SUN OIL 28,79 (-0,20) 29,79 (-0,20) 30,59 (-0,40) 29,39 (-0,50) 15,49 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 30,65 31,65 32,65 31,15 15,10 (-0,15) Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 28,90 29,90 32,20 29,40 14,50 (-0,40) Mango 27,99 29,49 30,89 28,49 14,25 SOCAR 31,99 32,99 33,99 32,99 15,79 (-0,30) Маркет 28,28 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 29,59 30,09 31,69 31,59 15,09 Chipo 27,99 28,49 33,49 28,99 30,59 (-0,01) 31,59 (-0,01) 32,50 (-0,03) 31,31 (-0,02) 15,38 (-0,10)

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" начала отменять экспресс Киев-Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и аэропортом.