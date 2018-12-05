На АЗС в Киеве снова подешевел автомобильный газ

Цены на бензин в среднем всего на 1 копейку
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 5 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем продолжили снижаться, особенно подешевел автомобильный газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,09
|
31,49
|
32,19
|
31,79
|
15,69
|
WOG
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
32,49
|
15,78
|
AMIC
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,49
|
14,99 (-0,30)
|
БРСМ-Нафта
|
28,19
|
29,29
|
30,49
|
29,19
|
15,19 (-0,10)
|
Укрнафта
|
30,00
|
31,00
|
31,50
|
31,00
|
15,25 (-0,10)
|
Shell
|
30,99
|
32,89
|
35,39
|
32,29
|
15,89
|
ОККО
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
32,49
|
15,79
|
SUN OIL
|
28,79 (-0,20)
|
29,79 (-0,20)
|
30,59 (-0,40)
|
29,39 (-0,50)
|
15,49
|
Авиас
|
30,95
|
30,95
|
31,45
|
31,00
|
Glusco
|
30,65
|
31,65
|
32,65
|
31,15
|
15,10 (-0,15)
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
28,90
|
29,90
|
32,20
|
29,40
|
14,50 (-0,40)
|
Mango
|
27,99
|
29,49
|
30,89
|
28,49
|
14,25
|
SOCAR
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
32,99
|
15,79 (-0,30)
|
Маркет
|
28,28
|
29,92
|
‒
|
29,29
|
Luxwen
|
29,59
|
30,09
|
31,69
|
31,59
|
15,09
|
Chipo
|
27,99
|
28,49
|
33,49
|
28,99
|
30,59 (-0,01)
|
31,59 (-0,01)
|
32,50 (-0,03)
|
31,31 (-0,02)
|
15,38 (-0,10)
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" начала отменять экспресс Киев-Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и аэропортом.