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На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ

Новини » Енергетика    05.12.2018 - 13:53
На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ
Ілюстративне фото (Синиця Олександр/УНІАН)

Ціни на бензин в середньому всього на 1 копійку

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 5 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем продовжили знижуватися, особливо подешевшав автомобільний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,09

31,49

32,19

31,79

15,69

WOG

31,99

32,99

33,99

32,49

15,78

AMIC

30,99

31,99

32,99

31,49

14,99 (-0,30)

БРСМ-Нафта

28,19

29,29

30,49

29,19

15,19 (-0,10)

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,25 (-0,10)

Shell

30,99

32,89

35,39

32,29

15,89

ОККО

31,99

32,99

33,99

32,49

15,79

SUN OIL

28,79 (-0,20)

29,79 (-0,20)

30,59 (-0,40)

29,39 (-0,50)

15,49

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

30,65

31,65

32,65

31,15

15,10 (-0,15)

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

28,90

29,90

32,20

29,40

14,50 (-0,40)

Mango

27,99

29,49

30,89

28,49

14,25

SOCAR

31,99

32,99

33,99

32,99

15,79 (-0,30)

Маркет

28,28

29,92

29,29

  

Luxwen

29,59

30,09

31,69

31,59

15,09

Chipo

27,99

28,49

33,49

28,99

  
 

30,59 (-0,01)

31,59 (-0,01)

32,50 (-0,03)

31,31 (-0,02)

15,38 (-0,10)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" почала скасовувати експрес Київ-Бориспіль на п'ятий день після початку регулярного сполучення між Києвом і аеропортом.

 

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