На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 жовтня

Ситуація на ринку

Автогаз: Мережа SOCAR підняла вартість автогазу на 40 копійок - до 59,90 грн/л, зрівнявшись із цінниками ОККО та WOG. Мережі "Укрнафта" та UPG підвищили ціну скрапленого газу на 1,00 грн/л - до 56,90 грн/л та 57,90 грн/л відповідно.

Дизельне пальне: Мережа UPG підвищила вартість преміального дизелю (upgDIESEL) на 1,00 грн/л - до 105,90 грн/л, тоді як стандартний EURO DIESEL залишився на позначці 102,90 грн/л. В інших операторів цінники на дизель утримуються без змін.

Бензини: Вартість бензинів А-92, А-95 та преміальної 100-ї марки залишається на рівні попереднього дня.

Фото: ціни на АЗС 31 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 31 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн

ДП Євро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДП NANO Extro: 111,00 грн

ДП NANO: 108,00 грн

Газ: 59,90 грн (+40 коп)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 104,90 грн

ДП: 102,90 грн

Газ: 56,90 грн (+1 грн)

UPG