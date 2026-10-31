На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 жовтня

У суботу, 31 жовтня, на АЗС зафіксовано чергове підвищення цін на автогаз, а також точкове коригування вартості дизельного пального. Водночас ціни на всі види бензинів залишаються стабільними в усіх великих мережах.
Скільки коштує пальне сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Автогаз: Мережа SOCAR підняла вартість автогазу на 40 копійок - до 59,90 грн/л, зрівнявшись із цінниками ОККО та WOG. Мережі "Укрнафта" та UPG підвищили ціну скрапленого газу на 1,00 грн/л - до 56,90 грн/л та 57,90 грн/л відповідно.
Дизельне пальне: Мережа UPG підвищила вартість преміального дизелю (upgDIESEL) на 1,00 грн/л - до 105,90 грн/л, тоді як стандартний EURO DIESEL залишився на позначці 102,90 грн/л. В інших операторів цінники на дизель утримуються без змін.
Бензини: Вартість бензинів А-92, А-95 та преміальної 100-ї марки залишається на рівні попереднього дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG