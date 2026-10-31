На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 октября

В субботу, 31 октября, на АЗС зафиксировано очередное повышение цен на автогаз, а также точечная корректировка стоимости дизельного топлива. В то же время, цены на все виды бензинов остаются стабильными во всех крупных сетях.
Сколько стоит топливо сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Автогаз: Сеть SOCAR подняла стоимость автогаза на 40 копеек - до 59,90 грн/л, сравнившись с ценниками ОККО и WOG. Сети "Укрнафта" и UPG повысили цену сжиженного газа на 1,00 грн/л - до 56,90 грн/л и 57,90 грн/л соответственно.
Дизельное топливо: Сеть UPG повысила стоимость премиального дизеля (upgDIESEL) на 1,00 грн/л - до 105,90 грн/л, тогда как стандартный EURO DIESEL остался на отметке 102,90 грн/л. У других операторов ценники на дизель удерживаются по-прежнему.
Бензины: Стоимость бензинов А-92, А-95 и премиальной 100-й марки остается на уровне предыдущего дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG