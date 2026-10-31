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На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 октября

06:46 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ирина Гамерская
На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 октября Фото: сколько стоит топливо на АЗС сегодня (Getty Images)
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В субботу, 31 октября, на АЗС зафиксировано очередное повышение цен на автогаз, а также точечная корректировка стоимости дизельного топлива. В то же время, цены на все виды бензинов остаются стабильными во всех крупных сетях.

Сколько стоит топливо сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Автогаз: Сеть SOCAR подняла стоимость автогаза на 40 копеек - до 59,90 грн/л, сравнившись с ценниками ОККО и WOG. Сети "Укрнафта" и UPG повысили цену сжиженного газа на 1,00 грн/л - до 56,90 грн/л и 57,90 грн/л соответственно.

Дизельное топливо: Сеть UPG повысила стоимость премиального дизеля (upgDIESEL) на 1,00 грн/л - до 105,90 грн/л, тогда как стандартный EURO DIESEL остался на отметке 102,90 грн/л. У других операторов ценники на дизель удерживаются по-прежнему.

Бензины: Стоимость бензинов А-92, А-95 и премиальной 100-й марки остается на уровне предыдущего дня.

На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 октября
Фото: цены на АЗС 31 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 31 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн
  • ДТ NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,90 грн (+40 коп.)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 104,90 грн
  • ДТ: 102,90 грн
  • Газ: 56,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн (+1 грн)
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 57,90 грн (+1 грн)

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