На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 октября

В субботу, 31 октября, на АЗС зафиксировано очередное повышение цен на автогаз, а также точечная корректировка стоимости дизельного топлива. В то же время, цены на все виды бензинов остаются стабильными во всех крупных сетях.

Сколько стоит топливо сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Автогаз: Сеть SOCAR подняла стоимость автогаза на 40 копеек - до 59,90 грн/л, сравнившись с ценниками ОККО и WOG. Сети "Укрнафта" и UPG повысили цену сжиженного газа на 1,00 грн/л - до 56,90 грн/л и 57,90 грн/л соответственно.

Дизельное топливо: Сеть UPG повысила стоимость премиального дизеля (upgDIESEL) на 1,00 грн/л - до 105,90 грн/л, тогда как стандартный EURO DIESEL остался на отметке 102,90 грн/л. У других операторов ценники на дизель удерживаются по-прежнему.

Бензины: Стоимость бензинов А-92, А-95 и премиальной 100-й марки остается на уровне предыдущего дня.

Фото: цены на АЗС 31 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 31 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 111,00 грн

ДТ NANO: 108,00 грн

Газ: 59,90 грн (+40 коп.)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 104,90 грн

ДТ: 102,90 грн

Газ: 56,90 грн (+1 грн)

UPG