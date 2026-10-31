На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 октября
В субботу, 31 октября, на АЗС зафиксировано очередное повышение цен на автогаз, а также точечная корректировка стоимости дизельного топлива. В то же время, цены на все виды бензинов остаются стабильными во всех крупных сетях.
Сколько стоит топливо сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Автогаз: Сеть SOCAR подняла стоимость автогаза на 40 копеек - до 59,90 грн/л, сравнившись с ценниками ОККО и WOG. Сети "Укрнафта" и UPG повысили цену сжиженного газа на 1,00 грн/л - до 56,90 грн/л и 57,90 грн/л соответственно.
Дизельное топливо: Сеть UPG повысила стоимость премиального дизеля (upgDIESEL) на 1,00 грн/л - до 105,90 грн/л, тогда как стандартный EURO DIESEL остался на отметке 102,90 грн/л. У других операторов ценники на дизель удерживаются по-прежнему.
Бензины: Стоимость бензинов А-92, А-95 и премиальной 100-й марки остается на уровне предыдущего дня.
Детализация цен на АЗС 31 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДТ NANO Extro: 111,00 грн
- ДТ NANO: 108,00 грн
- Газ: 59,90 грн (+40 коп.)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 104,90 грн
- ДТ: 102,90 грн
- Газ: 56,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн (+1 грн)
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 57,90 грн (+1 грн)