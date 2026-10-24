На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 24 жовтня
В Україні у суботу, 24 жовтня, оновилися цінники на АЗС. Головною зміною дня стало відчутне подорожчання автогазу у більшості мереж, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне залишилися повністю стабільними.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Стрибок цін на автогаз: Газ додав у ціні майже в усіх мережах. Найбільше зростання зафіксовано на заправках WOG (+1,90 грн/л - до 56,90 грн/л) та OKKO (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Також ціна зросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 51,90 грн/л) та UPG (+1,00 грн/л - до 53,90 грн/л). У мережі SOCAR вартість автогазу залишилася без змін (54,90 грн/л).
Стабільність дизелю та бензину: Вартість усіх видів дизельного пального та бензину в усіх мережах залишилася на рівні попереднього дня.
Деталізація цін на АЗС 24 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 108,90 грн
- ДП Євро: 105,90 грн
- Газ: 56,50 грн (+1,6 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 108,90 грн
- ДП Євро-5: 105,90 грн
- Газ: 56,90 грн (+1,9 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 109,00 грн
- ДП NANO: 106,00 грн
- Газ: 54,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 103,90 грн
- ДП: 101,90 грн
- Газ: 51,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДП upgDIESEL: 104,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 53,90 грн (+1 грн)