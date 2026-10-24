На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 24 жовтня

В Україні у суботу, 24 жовтня, оновилися цінники на АЗС. Головною зміною дня стало відчутне подорожчання автогазу у більшості мереж, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне залишилися повністю стабільними.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Стрибок цін на автогаз: Газ додав у ціні майже в усіх мережах. Найбільше зростання зафіксовано на заправках WOG (+1,90 грн/л - до 56,90 грн/л) та OKKO (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Також ціна зросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 51,90 грн/л) та UPG (+1,00 грн/л - до 53,90 грн/л). У мережі SOCAR вартість автогазу залишилася без змін (54,90 грн/л).

Стабільність дизелю та бензину: Вартість усіх видів дизельного пального та бензину в усіх мережах залишилася на рівні попереднього дня.

Фото: ціни на АЗС 24 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 24 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 108,90 грн

ДП Євро: 105,90 грн

Газ: 56,50 грн (+1,6 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 108,90 грн

ДП Євро-5: 105,90 грн

Газ: 56,90 грн (+1,9 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 109,00 грн

ДП NANO: 106,00 грн

Газ: 54,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 103,90 грн

ДП: 101,90 грн

Газ: 51,90 грн (+1 грн)

UPG