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На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 24 жовтня

07:19 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ірина Гамерська
На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 24 жовтня Фото: скільки коштує пальне на АЗС 24 жовтня (соцмережі ОККО)
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В Україні у суботу, 24 жовтня, оновилися цінники на АЗС. Головною зміною дня стало відчутне подорожчання автогазу у більшості мереж, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне залишилися повністю стабільними.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Стрибок цін на автогаз: Газ додав у ціні майже в усіх мережах. Найбільше зростання зафіксовано на заправках WOG (+1,90 грн/л - до 56,90 грн/л) та OKKO (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Також ціна зросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 51,90 грн/л) та UPG (+1,00 грн/л - до 53,90 грн/л). У мережі SOCAR вартість автогазу залишилася без змін (54,90 грн/л).

Стабільність дизелю та бензину: Вартість усіх видів дизельного пального та бензину в усіх мережах залишилася на рівні попереднього дня.

На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 24 жовтня
Фото: ціни на АЗС 24 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 24 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 108,90 грн
  • ДП Євро: 105,90 грн
  • Газ: 56,50 грн (+1,6 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 108,90 грн
  • ДП Євро-5: 105,90 грн
  • Газ: 56,90 грн (+1,9 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 109,00 грн
  • ДП NANO: 106,00 грн
  • Газ: 54,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 103,90 грн
  • ДП: 101,90 грн
  • Газ: 51,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 53,90 грн (+1 грн)

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