На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 24 октября
В Украине в субботу 24 октября обновились ценники на АЗС. Главным изменением дня стало ощутимое подорожание автогаза в большинстве сетей, тогда как цены на бензин и дизельное топливо остались полностью стабильными.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Прыжок цен на автогаз: Газ прибавил в цене почти во всех сетях. Наибольший рост зафиксирован на заправках WOG (+1,90 грн/л - до 56,90 грн/л) и OKKO (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Также цена выросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 51,90 грн/л) и UPG (+1,00 грн/л - до 53,90 грн/л). В сети SOCAR стоимость автогаза осталась без изменений (54,90 грн/л).
Стабильность дизеля и бензина: Стоимость всех видов дизельного топлива и бензина во всех сетях осталась на уровне предыдущего дня.
Детализация цен на АЗС 24 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 108,90 грн
- ДТ Евро: 105,90 грн
- Газ: 56,50 грн (+1,6 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 108,90 грн
- ДТ Евро-5: 105,90 грн
- Газ: 56,90 грн (+1,9 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 109,00 грн
- ДТ NANO: 106,00 грн
- Газ: 54,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 103,90 грн
- ДТ: 101,90 грн
- Газ: 51,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 53,90 грн (+1 грн)