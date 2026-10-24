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На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 24 октября

07:19 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ирина Гамерская
На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 24 октября Фото: сколько стоит горючее на АЗС 24 октября (соцсети ОККО)
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В Украине в субботу 24 октября обновились ценники на АЗС. Главным изменением дня стало ощутимое подорожание автогаза в большинстве сетей, тогда как цены на бензин и дизельное топливо остались полностью стабильными.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Прыжок цен на автогаз: Газ прибавил в цене почти во всех сетях. Наибольший рост зафиксирован на заправках WOG (+1,90 грн/л - до 56,90 грн/л) и OKKO (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Также цена выросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 51,90 грн/л) и UPG (+1,00 грн/л - до 53,90 грн/л). В сети SOCAR стоимость автогаза осталась без изменений (54,90 грн/л).

Стабильность дизеля и бензина: Стоимость всех видов дизельного топлива и бензина во всех сетях осталась на уровне предыдущего дня.

На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 24 октября
Фото: цены на АЗС 24 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 24 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 108,90 грн
  • ДТ Евро: 105,90 грн
  • Газ: 56,50 грн (+1,6 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 108,90 грн
  • ДТ Евро-5: 105,90 грн
  • Газ: 56,90 грн (+1,9 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 109,00 грн
  • ДТ NANO: 106,00 грн
  • Газ: 54,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 103,90 грн
  • ДТ: 101,90 грн
  • Газ: 51,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 53,90 грн (+1 грн)

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