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"Азовці" під час штурму взяли у полон окупантів: серед них командир (відео)

Фото: "азовці" під час штурму взяли у полон чотирьох окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" під час штурму ворожих позицій взяли у полон окупантів. Серед полонених російський командир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

"Азовці" 1-го та 2-го батальйонів 12-ї бригади взяли у полон чотирьох військовослужбовців російської армії. Серед полонених - російський командир відділення 228-го мотострілецького полку, солдати рядового складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z".

Пораненим військовополоненим надали необхідну медичну допомогу та забезпечили належні умови утримання. Далі полонених передали відповідним службам, поповнивши обмінний фонд.

 

Втрати російської армії

Нагадаємо, наші воїни продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Як зазначають Сили оборони, окупанти зазнають втрат як у живій силі, так і в техніці.

Офіційно Міноборони РФ не визнає втрати своєї армії у війні проти України та приховує їх. Проте Генштаб ЗСУ заявляє, що українські військові знищили вже майже 277 тисячі загарбників.

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