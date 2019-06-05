На "Азовстали" выводят из эксплуатации доменную печь №5

Иллюстративное фото (УНИАН)

После завершения процесса охлаждения домну демонтируют

На металлургическом комбинате "Азовсталь" Группы "Метинвест" сегодня приступили к полной остановке доменной печи №5 (ДП №5). Агрегат выводят из эксплуатации навсегда, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

"Плановая остановка ДП №5 проводится экологически чистым способом. Данный технологический процесс включает в себя выдувку печи с опусканием слоя шихты и выходом воздуха и пара через трубопроводы", - сообщили в пресс-службе.

В "Метинвесте" отметили, что вместе с выводом из эксплуатации ДП №5 снизятся выбросы, что существенно уменьшит нагрузку на экологию Мариуполя.

"Персоналу, закрепленному за данным агрегатом, будет предложено перейти как на вакансии в доменном цехе, так и на имеющиеся вакансии в других подразделениях комбината с возможностью переобучения и сохранения среднего заработка в период обучения", - говорится в релизе.

Ранее РБК-Украина писало, что "Метинвест" модернизирует доменное производство в Мариуполе. Сообщалось, что доменное производство обновляют в рамках Технологической стратегии – 2030.