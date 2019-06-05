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На "Азовсталі" виводять з експлуатації доменну піч №5

Новини » Промисловість    05.06.2019 - 15:59
На "Азовсталі" виводять з експлуатації доменну піч №5
Ілюстративне фото (УНІАН)

Після завершення процесу охолодження домну демонтують

На металургійному комбінаті "Азовсталь" Групи "Метінвест" сьогодні приступили до повної зупинки доменної печі №5 (ДП №5). Агрегат виводять з експлуатації назавжди, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

"Планова зупинка ДП №5 проводиться екологічно чистим способом. Даний технологічний процес включає в себе видувку печі з опусканням шару шихти і виходом повітря і пари через трубопроводи", - повідомили в прес-службі.

В "Метінвесті" зазначили, що разом з виведенням з експлуатації ДП №5 знизяться викиди, що істотно зменшить навантаження на екологію Маріуполя.

"Персоналу, закріпленого за даними агрегатом, буде запропоновано перейти як на вакансії в доменному цеху, так і на наявні вакансії в інших підрозділах комбінату із можливістю перенавчання і збереження середнього заробітку на період навчання", - йдеться в релізі.

Раніше РБК-Україна писало, що "Метінвест" модернізує доменне виробництво в Маріуполі. Повідомлялося, що доменне виробництво оновлюють в рамках Технологічної стратегії – 2030.

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