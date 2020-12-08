На Азовском море затопило десятки баз отдыха

В селе Кирилловка Запорожской области десятки баз отдыха, отелей и пансионатов затопило наводнением. Спасатели предупреждают, что штормовая погода там сохранится и завтра.

Об этом сообщает "MV Местные Вести".

"Уже около недели в Кирилловке не стихает шторм. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег", - говорится в сообщении.

Фото: затоплены базы отдыха (mv.org.ua)

В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе подтоплены. Дорога на остров Бирючий также затоплена.

Напомним, сегодня синоптики сообщили о значительном ветре от 25 до 35 м/с на акватории Азовского моря. При нем высота волн будет 15-20 дм и будет наблюдаться быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, погода в Украине во вторник будет дождевой в некоторых западных и южных областях. Температура воздуха днем и ночью будет достигать минусовых отметок.

Вместе с тем синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. В четверг в Украину придет снежный шторм.