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На Азовському морі попередили про шторм: очікують хуртовини і двометрові хвилі

Новость на русском → Азовське море, П'ятниця 19 лютого 2021 09:08
На Азовському морі попередили про шторм: очікують хуртовини і двометрові хвилі Фото: судно в море (УНІАН)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 19 лютого, в акваторії Азовського моря очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вночі та вранці очікуються сильні пориви вітру 25-28 метрів в секунду і заметілі. Висота хвиль у відкритій частині моря очікуються на рівні 1,2-2 метрів. Також попереджають про швидке обмерзання суден.

У зв'язку з цим синоптики оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні в трьох областях України очікуються снігопади.

Також повідомлялося, що сьогодні в Україні вдень температура повітря в регіонах очікується в межах -13 +3, однак вночі на всій території країни прогнозують сильні морози.

Раніше РБК-Україна писало, що в цю неділю в країні очікується різке потепління. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +9.

Крім цього, вчора була оголошена сніголавинна небезпека в Карпатах. Із-за снігопадів і хуртовин зберігався високий рівень небезпеки сходження лавин у Львівській та Івано-Франківській областях.

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