В Азовському морі прикордонники затримали судно-порушник під прапором РФ

Наразі судно з командою на борту відконвойовано до порту Бердянська

Корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря 25 березня затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

На борту перебував екіпаж з 10 осіб. Їхні особи встановлюються.

"Судно "НОРД" зупинили за 15 миль від Обіточної коси. У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Окрім цього члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ видані в м. Керч", - йдеться у повідомленні.

Наразі судно з командою на борту відконвойовано до порту Бердянська. У ході огляду судна виявлено трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.

Нагадаємо, 15 лютого у Туніському порту Сфакс місцева митниця затримала судно Ural з констрабандною зброєю з Росії.