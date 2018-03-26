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В Азовському морі прикордонники затримали судно-порушник під прапором РФ

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 13:32
Фото: затримане судно (прес-центр ДПСУ)
Фото: затримане судно (прес-центр ДПСУ)

Наразі судно з командою на борту відконвойовано до порту Бердянська

Корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря 25 березня затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

На борту перебував екіпаж з 10 осіб. Їхні особи встановлюються.

"Судно "НОРД" зупинили за 15 миль від Обіточної коси. У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Окрім цього члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ видані в м. Керч", - йдеться у повідомленні.

Наразі судно з командою на борту відконвойовано до порту Бердянська. У ході огляду судна виявлено трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.

Нагадаємо, 15 лютого у Туніському порту Сфакс місцева митниця затримала судно Ural з констрабандною зброєю з Росії.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, судно, Азовское море  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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