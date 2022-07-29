В "Азове" устанавливают имена погибших в Еленовке. На место выехал МККК

В "Азове" устанавливают данные погибших украинских пленных, которые находились в бараке колонии в Еленовке, который был обстрелян российской стороной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патронатной службы "Азова".
"С глубокой грустью вынуждены подтвердить информацию об ударе по колонии в Еленовке, где содержатся пленные полка "Азов". Мы выясняем имена погибших и пострадавших своими каналами. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста", - говорится в сообщении.
В патронатной службе предупредили, что любая информация, которая сейчас появляется в российских Telegram-каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества.
"Поэтому призываем дождаться проверенных данных. Патронатная служба будет оперативно информировать родных о ситуации. Никто не будет обделен вниманием и помощью", - добавили в службе.
Как сообщалось, Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.
При этом российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.