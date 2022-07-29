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В "Азові" встановлюють імена загиблих у Оленівці. На місце виїхав МКЧХ

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Донбас, П'ятниця 29 липня 2022 15:59
В "Азові" встановлюють імена загиблих у Оленівці. На місце виїхав МКЧХ Фото: в "Азові" встановлюють імена загиблих полонених, на місце виїхав МКЧХ (icrc org)
Автор: Наталія Гурковська

В "Азові" встановлюють дані загиблих українських полонених, які перебували в бараку колонії в Оленівці, обстріляному російською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патронатної служби "Азову".

"З глибоким сумом змушені підтвердити інформацію про удар по колонії в Оленівці, де утримуються полонені полку "Азов". Ми з’ясовуємо імена загиблих і постраждалих своїми каналами. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.

В патронатній службі попередили, що будь-яка інформація, яка зараз з‘являється в російських Telegram-каналах та інших ЗМІ, є психологічною спецоперацією проти "Азову" і українського суспільства.

"Тому закликаємо дочекатися перевірених даних. Патронатна служба оперативно інформуватиме рідних про ситуацію. Ніхто не буде обділений увагою і допомогою", - додали в службі.

Як повідомлялося, Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв.

При цьому російські окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

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