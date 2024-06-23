UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Азов" звернувся з важливим проханням до жителів окупованої Луганської області

Фото: "Азов" звернувся до жителів Луганської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці "Азову" звернулися до жителів тимчасово окупованої Луганської області. Українців закликають передавати дані про розташування та пересування окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

"До уваги громадян Кремінної, Рубіжного Лисичанська, Сєвєродонецька та навколишніх територій. Якщо ви знаходитесь на згаданих окупованих територіях і чекаєте на звільнення рідного міста або селища, зробіть свій внесок у перемогу над російською армією", - йдеться у повідомленні.

Жителі окупованої Луганської області можуть допомогти Силам оборони, передаючи дані про розташування та пересування сил і засобів окупантів.

Якщо у вас є інформація, або ви готові до будь-якої співпраці, пишіть на Telegram-акаунт: @andrad2024

В "Азові" зазначають, що гарантують анонімність та таємність.

"Якщо ваші родичі чи друзі лишились на згаданих окупованих територіях, ви також можете допомогти, передаючи інформацію від них", - додають захисники.

Ситуація у Луганській області

Більша частина Луганської області окупована росіянами. Під час повномасштабної війни окупаційним військам вдалося захопити одні з найбільших міст Луганської області - Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ та Кремінну.

Проте у Луганській області продовжують бої. Нещодавно бійці "Азову" повідомили про просування у Серебрянському лісі. Захисникам під час наступальної операції вдалося просунутися на 1 км в глибину та на 2 км по фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськАзовціВійна в УкраїніВійна Росії проти України