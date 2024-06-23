"Азов" звернувся з важливим проханням до жителів окупованої Луганської області

Бійці "Азову" звернулися до жителів тимчасово окупованої Луганської області. Українців закликають передавати дані про розташування та пересування окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".
"До уваги громадян Кремінної, Рубіжного Лисичанська, Сєвєродонецька та навколишніх територій. Якщо ви знаходитесь на згаданих окупованих територіях і чекаєте на звільнення рідного міста або селища, зробіть свій внесок у перемогу над російською армією", - йдеться у повідомленні.
Жителі окупованої Луганської області можуть допомогти Силам оборони, передаючи дані про розташування та пересування сил і засобів окупантів.
Якщо у вас є інформація, або ви готові до будь-якої співпраці, пишіть на Telegram-акаунт: @andrad2024
В "Азові" зазначають, що гарантують анонімність та таємність.
"Якщо ваші родичі чи друзі лишились на згаданих окупованих територіях, ви також можете допомогти, передаючи інформацію від них", - додають захисники.
Більша частина Луганської області окупована росіянами. Під час повномасштабної війни окупаційним військам вдалося захопити одні з найбільших міст Луганської області - Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ та Кремінну.
Проте у Луганській області продовжують бої. Нещодавно бійці "Азову" повідомили про просування у Серебрянському лісі. Захисникам під час наступальної операції вдалося просунутися на 1 км в глибину та на 2 км по фронту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.