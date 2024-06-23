"Азов" обратился с важной просьбой к жителям оккупированной Луганской области

"Ко вниманию граждан Кременной, Рубежного Лисичанска, Северодонецка и окрестных территорий. Если вы находитесь на упомянутых оккупированных территориях и ждете освобождения родного города или поселка, внесите свой вклад в победу над российской армией", - говорится в сообщении.

Жители оккупированной Луганской области могут помочь Силам обороны, передавая данные о расположении и передвижении сил и средств оккупантов.

Если у вас есть информация, или вы готовы к любому сотрудничеству, пишите на Telegram-аккаунт: @andrad2024

В "Азове" отмечают, что гарантируют анонимность и секретность.

"Если ваши родственники или друзья остались на упомянутых оккупированных территориях, вы также можете помочь, передавая информацию от них", - добавляют защитники.