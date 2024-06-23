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"Азов" обратился с важной просьбой к жителям оккупированной Луганской области

Фото: "Азов" обратился к жителям Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы "Азова" обратились к жителям временно оккупированной Луганской области. Украинцев призывают передавать данные о расположении и передвижении оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов".

"Ко вниманию граждан Кременной, Рубежного Лисичанска, Северодонецка и окрестных территорий. Если вы находитесь на упомянутых оккупированных территориях и ждете освобождения родного города или поселка, внесите свой вклад в победу над российской армией", - говорится в сообщении.

Жители оккупированной Луганской области могут помочь Силам обороны, передавая данные о расположении и передвижении сил и средств оккупантов.

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В "Азове" отмечают, что гарантируют анонимность и секретность.

"Если ваши родственники или друзья остались на упомянутых оккупированных территориях, вы также можете помочь, передавая информацию от них", - добавляют защитники.

Ситуация в Луганской области

Большая часть Луганской области оккупирована россиянами. Во время полномасштабной войны оккупационным войскам удалось захватить одни из самых больших городов Луганской области - Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременную.

Однако в Луганской области продолжают бои. Недавно бойцы "Азова" сообщили о продвижении в Серебрянском лесу. Защитникам во время наступательной операции удалось продвинуться на 1 км в глубину и на 2 км по фронту.

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