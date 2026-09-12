UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Азов і Керч стоять "наглухо": "Мадяр" підбив підсумки 10 тижнів операцій СБС

13:22 12.09.2026 Сб
1 хв
Командувач СБС показав масштаби операції "МоЛоЧКа"
aimg Марія Науменко
Фото: танкер тіньового флоту РФ (Getty Images)

Операція Сил безпілотних систем ЗСУ "МоЛоЧКа" проти тіньового флоту Росії триває вже десять тижнів. За цей час українські військові уразили сотні суден у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

За словами Бровді, операція "МоЛоЧКа" спрямована на судна тіньового флоту, зокрема нафтові танкери, які перевозять російську нафту.

За 10 тижнів операцій українські сили "вполювали" 285 плавзасобів тіньового флоту в Азовському та Чорному морях.

Найбільше таких цілей припало на липень.

Результати за окремими періодами:

  • липень 2026 року - 206+9 плавзасобів;

  • серпень 2026 року - 54 плавзасоби;

  • 1-11 вересня 2026 року - 16 плавзасобів.

Також Командувач СБС опублікував відео, яке назвав "морським кіберпанком". На ньому безпілотний гвинтокрил супроводжує підсанкційний нафтовий танкер тіньового флоту.

"Мадяр" наголосив, що судна тіньового флоту, які перевозять російську нафту до Босфору, приносять РФ кошти, які можуть використовуватися для фінансування війни.

Нагадуємо, раніше Сили безпілотних систем провели операцію "Кримський рубильник off", у межах якої від 6 липня до 9 вересня уразили 374 енерговузли в Криму та на інших окупованих територіях.

Серед цілей були ТЕС, електропідстанції, тягові підстанції залізниці та газорозподільні станції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КримКерченський містУкраїнаСили безпілотних системДрони