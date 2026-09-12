Азов і Керч стоять "наглухо": "Мадяр" підбив підсумки 10 тижнів операцій СБС

За словами Бровді, операція "МоЛоЧКа" спрямована на судна тіньового флоту, зокрема нафтові танкери, які перевозять російську нафту.

За 10 тижнів операцій українські сили "вполювали" 285 плавзасобів тіньового флоту в Азовському та Чорному морях.

Найбільше таких цілей припало на липень.

Результати за окремими періодами:

липень 2026 року - 206+9 плавзасобів;

серпень 2026 року - 54 плавзасоби;

1-11 вересня 2026 року - 16 плавзасобів.

Також Командувач СБС опублікував відео, яке назвав "морським кіберпанком". На ньому безпілотний гвинтокрил супроводжує підсанкційний нафтовий танкер тіньового флоту.

"Мадяр" наголосив, що судна тіньового флоту, які перевозять російську нафту до Босфору, приносять РФ кошти, які можуть використовуватися для фінансування війни.