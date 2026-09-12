Азов и Керчь стоят "наглухо": "Мадяр" подвел итоги 10 недель операций СБС

По словам Бровди, операция "МоЛоЧКа" направлена на суда теневого флота, в том числе нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть.

За 10 недель операций украинские силы "охотились" 285 плавсредств теневого флота в Азовском и Черном морях.

Больше всего таких целей пришлось на июль.

Результаты по отдельным периодам:

июль 2026 года – 206+9 плавсредств;

август 2026 года – 54 плавсредства;

1-11 сентября 2026 года – 16 плавсредств.

Также Командующий СБС опубликовал видео, которое назвал "морским киберпанком". На нем беспилотный вертолет сопровождает подсанкционный нефтяной танкер теневого флота.

"Мадяр" подчеркнул, что суда теневого флота, перевозящие российскую нефть в Босфор, приносят РФ средства, которые могут использоваться для финансирования войны.