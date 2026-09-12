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Азов и Керчь стоят "наглухо": "Мадяр" подвел итоги 10 недель операций СБС

13:22 12.09.2026 Сб
1 мин
Командующий СБС показал масштабы операции "МоЛоЧКа"
aimg Мария Науменко
Фото: танкер теневого флота РФ (Getty Images)

Операция Сил беспилотных систем ВСУ "МоЛоЧКа" против теневого флота России длится уже десять недель. За это время украинские военные поразили сотни судов Черного и Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

По словам Бровди, операция "МоЛоЧКа" направлена на суда теневого флота, в том числе нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть.

За 10 недель операций украинские силы "охотились" 285 плавсредств теневого флота в Азовском и Черном морях.

Больше всего таких целей пришлось на июль.

Результаты по отдельным периодам:

  • июль 2026 года – 206+9 плавсредств;

  • август 2026 года – 54 плавсредства;

  • 1-11 сентября 2026 года – 16 плавсредств.

Также Командующий СБС опубликовал видео, которое назвал "морским киберпанком". На нем беспилотный вертолет сопровождает подсанкционный нефтяной танкер теневого флота.

"Мадяр" подчеркнул, что суда теневого флота, перевозящие российскую нефть в Босфор, приносят РФ средства, которые могут использоваться для финансирования войны.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем провели операцию "Крымский рубильник off", в рамках которой с 6 июля по 9 сентября поразили 374 энергоузла в Крыму и на других оккупированных территориях.

Среди целей находились ТЭС, электроподстанции, тяговые подстанции железной дороги и газораспределительные станции.

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