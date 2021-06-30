Azmol расширит линейку премиальной автохимии

Azmol British Petrochemicals, производитель смазочных материалов из Великобритании, заявил о готовности выпустить три новых продукта для премиального сегмента моторных масел. Как выяснили в Avto.pro, крупном маркетплейсе автотоваров, где можно приобрести моторное масло Kixx и товары других марок, на рынок выйдет новое синтетическое масло, автошампунь и реагент AdBlue для дизельных автомобилей.

Каких новинок ждать

Презентация новых продуктов Azmol проходила на 29-й международной выставке AutoTechService, привлекающей производителей автомобильной химии и оборудования, а также игроков автосервисного рынка. В выставке принимало участие около 100 компаний. Число посетителей превысило 4000 человек. Британская компания готовится вывести на рынок следующие продукты:

Моторное масло Azmol Special 0720 5W-30;

Шампунь Azmol Soft Cleaner;

Реагент Adblue.

Масло совместимо с целой линейкой двигателей французского Renault. По словам представителей компании, французские автомобили являются крайне востребованными на первичном и вторичном авторынке Украины. Компании важно запустить те продукты, которые будут иметь высокий спрос среди украинских автолюбителей. Илья Катаев, руководитель службы Azmil-BP, уточняет, что новое масло 5W-30 создавалось с учетом требований Renault и соответствует спецификациям французского автоконцерна.

Качество и безопасность

Катаев сообщил, что новинки Azmol отличаются не только высоким качеством, но и безопасностью. К примеру, новый автошампунь Soft Cleaner не раздражает кожу человека даже при длительных контактах. Данный шампунь подходит и для ручных автомоек, и для моек самообслуживания.

Реагент AdBlue, представленный на AutoTechService 2021, будет производиться в Украине. По словам представителей компании, в прошлом году украинский рынок AdBlue вырос примерно на 20%. Производитель хочет быть ближе к конечному потребителю, а также решить проблему подделок. Сообщается, что в розничной продаже встречается как поддельный импортный AdBlue, так и произведенный на «гаражных» предприятиях в Украине. В Azmol считают, что активное сотрудничество с автосервисами позволит частично решить проблему подделок. Мастерские будут предлагать клиентам технические жидкости британской компании, которые сопровождаются всеми необходимыми сертификатами и соответствует строгим стандартам качества