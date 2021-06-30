Azmol розширить лінійку преміальної автохімії

Azmol British Petrochemicals, виробник мастильних матеріалів з Великобританії, заявив про готовність випустити три нові продукти для преміального сегмента моторних олив. Як з'ясували в Avto.pro, популярному онлайн-майданчику для продажу автотоварів, де можна придбати моторне масло Kixx, а також товари інших марок, на ринок вийде нове синтетичне масло, шампунь і реагент AdBlue для дизельних автомобілів.

Яких новинок чекати

Презентація нових продуктів Azmol проходила на 29-й міжнародній виставці AutoTechService, яка залучає виробників автомобільної хімії та обладнання, а також гравців автосервісного ринку. У виставці взяли участь близько 100 компаній. Кількість відвідувачів сягнула 4000 осіб. Британська компанія готується вивести на ринок такі продукти:

Моторну оливу Azmol Special 0720 5W-30;

Шампунь Azmol Soft Cleaner;

Реагент Adblue.

Масло сумісно з цілою лінійкою двигунів французького Renault. За словами представників компанії, французькі автомобілі є вкрай затребуваними в регіонах України, а також в країнах ближнього зарубіжжя. Компанії важливо запустити такі продукти, які матимуть високий попит серед українських автолюбителів. Ілля Катаєв, керівник служби Azmil-BP, уточнює, що нове масло 5W-30 створювалося з урахуванням вимог Renault, тому воно повністю відповідає специфікаціям французького автоконцерну.

Якість і безпека

Новинки від Azmol відрізняються не тільки високою якістю, а й безпекою. Наприклад, новий шампунь Soft Cleaner не подразнює шкіру людини навіть при тривалих контактах. Даний продукт підходить як для ручних автомийок, так і для мийок самообслуговування.

Реагент AdBlue, який був представлений на AutoTechService 2021, буде вироблятися в Україні. За словами представників компанії, минулого року український ринок AdBlue виріс приблизно на 20%. Виробник хоче бути ближче до кінцевого споживача, а також вирішити проблему підробок. Повідомляється, що в роздрібному продажі зустрічається як підроблений імпортний AdBlue, так і вироблений на «гаражних» підприємствах в Україні. У Azmol вважають, що активна співпраця з автосервісами дозволить частково вирішити проблему підробок. Технічні фахівці в центрах обслуговування будуть пропонувати клієнтам рідини британської компанії, які супроводжуються усіма необхідними сертифікатами та відповідають суворим стандартам якості.