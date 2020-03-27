ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Азии и Южной Америке остаются около тысячи украинцев, - МИД

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 14:47
В Азии и Южной Америке остаются около тысячи украинцев, - МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба в видеообращении к украинцам прокомментировал ситуацию связанную с закрытием границ

Из-за массового закрытия границ для препятствования распространения коронавируса в мире около тысячи украинских граждан застряли на Бали в Индонезии, на курорте Гоа в Индии, в Перу и на острове Палау. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении к украинцам прокомментировал ситуацию связанную с закрытием границ.

"Почти весь мир закрыл границы. Украина полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта. Сейчас останется возможность пересечь границу только пешком или на авто. Но мы в любом случае в Министерстве иностранных дел не прекращаем оказывать вам помощь. Мы знаем, что на Бали вас 700, на Гоа 154, полсотни людей в Перу, а также на острове Палау в Тихом океане есть 9 наших граждан", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что МИД известно о каждом украинце, который нуждается в защите, помощи и желает вернуться домой и уверяет, что они будут оказывать максимальную помощь.

Напомним, для эвакуации украинцев 27 марта назначены авиарейсы с Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии.

В Испании сообщили о новой вспышке смертей от коронавируса Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 марта
Новости Украины АзияукраинцыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь