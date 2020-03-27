В Азії та Південній Америці лишаються близько тисячі українців, - МЗС

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба у відеозверненні до українців прокоментував ситуацію пов'язану з закриттям кордонів

Через масове закриття кордонів задля перешкоджання розповсюдження коронавірусу в світі близько тисячі українських громадян застрягли на Балі в Індонезії, на курорті Гоа в Індії, в Перу і на острові Палау. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у відеозверненні до українців прокоментував ситуацію пов'язану з закриттям кордонів.

"Майже весь світ закрив кордони. Україна також повністю припиняє регулярне пасажирське сполучення опівночі з 27 на 28 березня. Зараз залишиться можливість перетнути кордон тільки пішки або на авто. Але ми в жодному разі в Міністерстві закордонних справ не припиняємо надавати вам допомогу. Ми знаємо, що на Балі вас 700, на Гоа 154, півсотні людей в Перу, а також на острові Палау в Тихому океані є 9 наших громадян", - сказав Кулеба.

Також він додав, що МЗС відомо про кожного українця, який потребує захисту, допомоги і бажає повернутися додому і запевняє, що вони будуть надавати максимальну допомогу.

Нагадаємо, для евакуації українців 27 березня призначені авіарейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції та Німеччини.