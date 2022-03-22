Ажиотаж вернул бартер: жители России меняют одежду на сахар

Ажиотажный спрос и дефицит привели к тому, что на территории России возродился бартерный обмен. На сервисах продажи вещей предлагают одежду и прочие вещи в обмен на сахар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, жители Екатеринбурга готовы расстаться с детскими сандалиями за один килограмм сахара, с женскими туфлями и платьем - за два. Жители Тюменской области отдают новые журналы за четыре килограмма сахара, люстру - за пять.

Жители Челябинска меняют на сахар комнатные цветы, товары для детей, пластиковые канистры и одежду. В Уфе меняют 50 кг сахара на компьютер, в Солонцах - зерно на сахар.

Как сообщало РБК-Украина, на территории России наблюдаются драки за сахар в магазинах.