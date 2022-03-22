Ажіотаж повернув бартер: жителі Росії змінюють одяг на цукор

Ажіотажний попит і дефіцит призвели до того, що на території Росії відродився бартерний обмін. На сервісах продажу речей пропонують одяг та інші речі в обмін на цукор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, жителі Єкатеринбурга готові розлучитися з дитячими сандалями за один кілограм цукру, з жіночими туфлями і сукнею - за два. Жителі Тюменської області віддають нові журнали за чотири кілограми цукру, люстру - за п'ять.

Жителі Челябінська змінюють на цукор Кімнатні квіти, товари для дітей, пластикові каністри і одяг. В Уфі міняють 50 кг цукру на комп'ютер, в Солонцях - зерно на цукор.

Як повідомляло РБК-Україна, на території Росії спостерігаються бійки за цукор в магазинах.